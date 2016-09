No Pará, auditores da Receita Federal paralisam atividades até quinta

Os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil (RFB) paralisam as atividades nesta terça (27). O movimento vai interromper a liberação de mercadorias nos portos de Barcarena, nordeste do estado e na capital Belém. Somente cargas perecíveis e medicamentos serão liberados pelos auditores.

A ação intitulada ‘Despacho Zero’ visa pressionar o governo federal e o Congresso Nacional para aprovar o Projeto de Lei (PL) 5.864/16, que trata da valorização do cargo e do reajuste salarial.

Em reunião, a categoria decidiu paralisar as atividades até a próxima quinta-feira (29). A Delegacia Sindical do Pará estima que os três dias de paralisação vão gerar milhões de reais em prejuízo. “Queremos que o governo cumpra a sua palavra, já foi feito um acordo que durou dois anos em negociações, que deveria ser implementado em agosto. Mas até agora não foi. Enquanto isso, outras categorias que assinaram acordo no mesmo período já tiveram os acordos sancionados como a Advocacia Geral da União”, informou o diretor de Aduana da Delegacia Sindical do Pará e Amapá (DS-PA/AP) do Sindifisco, Dion Ruas.

Acordo

Segundo o sindicato, o acordo firmado em 2015 previa o reajuste de 21,3% a ser pago em quatro parcelas, sendo a primeira de 5,5% em agosto deste ano. Além disso, está prevista a implementação de um bônus de eficiência, a ser pago conforme forem atingidas metas estabelecidas. Uma das principais reivindicações da categoria é o cumprimento do acordo sobre garantias às prerrogativas do Auditor que é a autoridade fiscal da Receita Federal.

“Para que os Auditores possam desempenhar suas funções sem influência política isso é de suma importância. Fiscalizar o pobre é muito fácil, já que é descontado na fonte, mas quem fiscaliza o empresário que tem altos lucros e ligações políticas fortes? O Auditor da Receita Federal precisa ter garantias para fazer essa parte que é mais importante para que haja justiça fiscal em nosso país”, declarou Dion.

G1 PA

