No Pará, auditores do trabalho protestam contra a limitação da caracterização do trabalho escravo

Ministério do Trabalho baixou uma portaria que reduziu a caracterização do trabalho escravo no Brasil. Supremo Tribunal Federal suspendeu a portaria liminarmente.

Auditores fiscais do trabalho realizaram uma manifestação nesta quinta-feira (26) em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, em Belém. O protesto é contra as mudanças propostas pela portaria 1129/2017, do Ministério do Trabalho, que atingem diretamente a caracterização do trabalho escravo.

Segundo o Sindicato dos auditores, a mudança dificulta a caracterização do conceito de trabalho escravo e impede uma ação mais efetiva do órgão de fiscalização. A portaria está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...