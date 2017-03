No Pará, cai o número de contratações no setor industrial

Em janeiro deste ano, foram 2.493 demissões na indústria de transformação.

Balanço do último ano mostra decréscimo de 4,52% na geração de empregos

Uma pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese-PA) nesta segunda-feira (13), em Belém, aponta a queda nas contratações e o aumento nas demissões no setor industrial no Pará, evidenciando os efeitos da crise econômica no país.

Segundo o balanço do mês de janeiro de 2017, foram feitas 2.392 admissões contra 2.493 desligamentos gerando um saldo negativo de 101 postos de trabalhos no setor da indústria de transformação. No mesmo período de 2016, a Indústria paraense também apresentou queda na geração de empregos formais, porém, a perda de postos de trabalhos foi bem maior que a verificada este ano: 2.455 admissões contra 3.444 desligamentos, gerando um saldo negativo de 989 postos de trabalhos.

O estudo sobre a flutuação dos postos de trabalhos no setor nos últimos 12 meses mostra saldo negativo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados, com decréscimo de 4,52%. Foram feitas, em todo o Pará, 30.832 admissões contra 34.734 desligamentos, gerando um saldo negativo de 3.902 postos de trabalhos.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...