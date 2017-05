No Pará, Detran credencia clínicas para realização de exames médicos e psicológicos

Interessados devem submeter documentos a partir desta segunda-feira, 22. Clínicas deverão ter profissionais próprios habilitados e não será permitida a terceirização do serviço.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) irá credenciar a partir da próxima segunda-feira (22), em todo o Pará, as entidades médicas e psicológicas que irão realizar os exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica de candidatos à primeira habilitação, renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC), mudança e adição de categoria.

Para efetivar o cadastro, as entidades deverão possuir pelo menos um médico e um psicólogo devidamente habilitados, ficando proibida a terceirização dos serviços. As clínicas interessadas deverão apresentar requerimento indicando o local que pretendem instalar seus equipamentos.

O período para recebimento dos documentos se estende de 22 de maio a 20 de novembro, no horário de 8h às 14h, no Protocolo Geral da sede do órgão ou das Circunscrições de Trânsito (Ciretrans) de nível A no interior, direcionados à Gerência de Licitação.

“Todas as clínicas que ingressarem com pedido no prazo estipulado e preencherem os requisitos legais serão credenciadas”, afirma Luciana Cordeiro, presidente da Comissão de Clínicas do órgão.

As instalações e equipamentos técnicos serão vistoriados pelo Detran. O credenciamento é regulamentado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Fonte: G1 PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

