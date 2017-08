No Pará, mais de 650 mil aposentados e pensionistas começam a receber 13º

O pagamento movimenta aproximadamente R$ 370 milhões na economia paraense. Recebimentos começam nesta sexta, 25.

Mais de 650 mil aposentados e pensionistas no Pará começam a receber a primeira parcela do 13º salário, nesta sexta-feria (25). O pagamento movimenta aproximadamente R$ 370 milhões. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócioeconomicos (Dieese-PA), com base nos dados do Ministério da Previdência Social, em todo o Brasil o adiantamento da primeira parcela do 13º salários vai alcançar mais de 29 milhões de pessoas.

O decreto presidencial que permitiu a antecipação de 50% do décimo terceiro para agosto foi publicado no fim de julho. Segundo o Ministério da Previdência Social, a medida injetará R$ 19,9 bilhões na economia em agosto e setembro.

Na região norte, receberão o benefício 1,3 milhão de beneficiários, ou seja, 4,59 % do total de beneficiários do país. Dos sete estados que compõem a região, o Pará é o que detém o maior número de pessoas alcançados com o adiantamento e, por consequência, o que terá a maior injeção dos recursos.

O pagamento começará pelos benefícios de um salário mínimo com final 1. Para benefícios superiores a um salário mínimo, a primeira parcela do décimo terceiro só começará a ser depositada em 1º de setembro. O cronograma de liberação está disponível na página do Ministério da Previdência na internet.

Como determina a legislação, não haverá desconto de Imposto de Renda na primeira parcela. O imposto sobre o décimo terceiro somente pode ser cobrado em novembro e dezembro, quando será paga a segunda parcela da gratificação natalina.

