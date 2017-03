No Pará, mais de 67 mil eleitores podem ter títulos cancelados

Os interessados devem comparecer às unidades no período de 2 de março a 2 de maio munidos de documento com foto que comprove sua identidade; título eleitoral e comprovantes de votação, de justificativa e de recolhimento de multa; ou de dispensa de recolhimento.

O TRE ressalta que cada turno do pleito é considerado uma eleição e que a Justiça Eleitoral não expedirá nenhuma notificação ao eleitor informando sobre a pendência no cadastro eleitoral.

