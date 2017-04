No Pará, mais de 80% já declararam IR

O contribuinte que ainda não efetuou a entrega da Declaração do Imposto de Renda (DIRPF), exercício 2017, tendo como ano-calendário 2016, tem até hoje, às 23h59, para realizar o procedimento. Até as 17h de ontem a Receita Federal do Brasil havia contabilizado a entrega de mais de 23 milhões de declarações a nível nacional. No Pará, o registro foi de 456.308 declarações, até o mesmo horário.

Em todo o Brasil, a RF estima receber um total de 28.300.000 milhões de declarações. Sendo assim, pouco mais de 7 milhões ainda devem ser entregues. Já no Pará, a expetativa é de 562.900 declarações, restando o envio de 106.592. Isso quer dizer que mais de 81% dos contribuintes paraenses já entregaram suas declarações.

PROCEDIMENTOS

Para fazer a entrega da declaração, o contribuinte deve acessar o endereço eletrônico da Receita Federal para preencher a declaração no programa gerador, não havendo a necessidade de fazer a instalação do Receitanet, segundo o superintendente da Receita Federal na 2ª Região Fiscal (Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima), Moacyr Mondardo Júnior. O superintendente alerta aos contribuintes que aqueles que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. “Se o contribuinte é obrigado a declarar, nossa recomendação é que não deixe para o último dia. Evite imprevistos”, orienta Mondardo.

Ele acrescenta que o sistema da Receita está apto a receber um grande volume de declarações simultaneamente. Porém, ele lembra que deixar para a última hora é arriscado para o próprio contribuinte, que pode não conseguir fazer a entrega em tempo hábil.

DADOS ERRADOS

Aquele contribuinte que deixou de informar algo ou observou uma informação incorreta pode corrigir o erro fazendo uma declaração retificatória, por meio do site da Receita Federal, desde que esteja dentro do prazo de entrega. “Se não retificar, a Receita vai intimar o contribuinte para se explicar ou autuar cobrando o imposto não declarado”, explica Mondardo.

O superintendente também ressalta que, a partir do próximo mês, a Receita disponibilizará a consulta no site para que o contribuinte veja a situação de sua declaração e saiba se está ou não na malha fiscal.

