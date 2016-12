No Pará, município de Brasil Novo vai encerrar o ano de 2016 endividado

“Brasil Novo hoje é um município endividado, o que vai gerar dificuldade na administração de todas as secretarias, e principalmente tentar alavancar as políticas públicas. Essa dívida vai nos prejudicar muito”, afirma o prefeito eleito.

O débito com a Previdência Social já foi parcelado para pagamento em cinco anos, ou seja, a prefeitura terá que pagar parcelas fixas de mais de R$ 400 mil por mês. Em caso de não pagamento, haverá o bloqueio no repasse de recursos federais.

Já a professora Shirley Lopes, concursada há mais de 20 anos, recebeu o décimo, mas não o salário de dezembro. Ela conta que com os atrasos salarias frequentes nos últimos cinco meses, as contas ficaram acumuladas.

O município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará, vai encerrar o ano de 2016 endividado. A crise financeira prejudicou vários setores, entre eles os profissionais da educação, que ainda não receberam os salários.

