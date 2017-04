No Pará, Sebrae prorroga inscrições para aposentados em edital de projeto

Serão ofertadas 10 vagas para consultores que orientarão donos de pequenos negócios em tomada de crédito. As inscrições podem ser feitas on-line até o dia 25.

O Sebrae prorrogou até o próximo dia 25 de abril o prazo para as inscrições de aposentados do sistema bancário no novo edital do projeto “Senhor Orientador”. No Pará, serão ofertadas 10 vagas para consultores que vão orientar donos de pequenos negócios na tomada de crédito, com foco em linhas do Banco do Brasil voltadas especificamente para o segmento. As inscrições podem ser feitas pela internet, no portal do Sebrae.

Entre os pré-requisitos para participar estão ser aposentado, ter no mínimo 60 anos e possuir, pelo menos, 10 anos de experiência em análise de crédito e atendimento à pessoa jurídica. O processo de credenciamento terá três etapas: inscrição; habilitação e qualificação técnica, além de treinamento e avaliação do uso da ferramenta operacional, plataforma que será utilizada no trabalho dos consultores.

De acordo com o Sebrae, a expectativa é que 37 mil micro e pequenas empresas sejam atendidas por esses consultores até o fim do ano. Até o momento, um total de 6 mil empresas já receberam atendimento nas etapas preliminares do projeto, que preparam os empresários para receber atendimento do profissional credenciado pelo projeto.

“Apoiar o pequeno negócio neste momento de retomada da economia é fundamental, mas deve ser feito de maneira consciente, com riscos calculados, minimizando a chance de inadimplência dessas empresas”, explica o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos.

A consultoria será presencial e remunerada, com duração de quatro horas e cada consultor poderá atender até 200 empresas. Os selecionados firmarão contrato com o Sebrae até dezembro de 2018.

Fonte: G1 PA.

