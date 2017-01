No Pará – Secretário do Meio Ambiente de Piçarra é assassinado a tiros

Secretário do Meio Ambiente de Piçarra é assassinado a tiros

Foto: Reprodução/PMP – O secretário de Meio Ambiente de Piçarra (MT), Nivaldo Venâncio Gomes, foi assassinado neste sábado (21). Ele foi surpreendido por dois tiros por volta das 6h30, em sua propriedade, localizada na Vila Itaipava, a quarenta quilômetros do centro da cidade.

De acordo com as primeiras informações, Nivaldo Gomes que era conhecido como Manga Rosa, era casado com Adelaide Gomes, pai de cinco filhos, residia em Piçarra deste 1992. Ainda de acordo com informações o secretario teria sido atingido por disparo de espingarda. Equipes da Polícia fazem buscas pela região.

Nivaldo Gomes servia desde 2014 à gestão de Wagne Machado (PMDB), reeleito prefeito de Piçarra.

