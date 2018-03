No Pará -Seduc lança edital com mais de 2 mil vagas

(Foto Divulgação) – Na manhã desta terça-feira (20), a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulgou o edital do Concurso Público para professores efetivos na Educação Básica da rede pública de ensino. Ele está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE).

No total, são 2.112 vagas para o cargo de professor Classe I, Nível A, nas disciplinas: Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Português,Matemática, Química e Sociologia.

Veja:

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no site da Consulplan, de 14h do dia 26 de março de 2018 às 23h59min do dia 02 de maio de 2018, segundo o horário local de Belém. O valor da taxa de inscrição é R$140,00.

Primeira etapa

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório,constará de 50 (cinquenta) questões, valendo 0,20 (vintedécimos) ponto cada, e terá pontuação total variando do mínimo de 0 (zero) ponto ao máximo de 10 (dez) pontos.

As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (a, b, c, d) e sendo apenas uma resposta correta. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, nomínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento dospontos da prova objetiva de múltipla escolha.

Será ainda aplicada prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, no mesmo dia de realização da prova objetiva, constituída de uma redação sobre tema da atualidade. A prova discursiva terá o valor de dez pontos. Serão considerados aprovados apenas os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 60% dea proveitamento nos pontos da prova discursiva.

Segunda etapa

Será a avaliação de títulos, que tem caráter somente classificatório e valerá até 3 (três) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior.

Remuneração

A remuneração é constituída de vencimento base que varia entre:

– R$ 963,81 para o cargo de Professor, ClasseI, Nível A, 20 horas;

– 1.445, 89 para o cargo de Professor,Classe I, Nível A, 30 horas;

– R$ 1.927,37 para o cargo de Professor, Classe I, Nível A, 40 horas

Há ainda o acréscimo de 80% de Gratificação de Escolaridade e 10% de Gratificação de Magistério, além de Auxílio Alimentação no valor de R$ 525,50.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...