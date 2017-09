No Pará, Temer assina ordem de serviço para construção de ponte

O presidente da República, Michel Temer, desembarca hoje no município de São Geraldo do Araguaia, no sul do Pará, onde assina a ordem de serviço para construção da ponte sobre o Rio Araguaia, que vai ligar os municípios de Xambioá, no Tocantins, e São Geraldo do Araguaia, no Pará, na BR-153. A construção da ponte é um sonho antigo de moradores e produtores da região e do Estado vizinho.

Acompanham o presidente na comitiva os ministros da Integração Nacional, Helder Barbalho, e dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella. “A ponte promove a união pelo crescimento da economia do Pará e vai contribuir de maneira significativa para a melhoria de vida da nossa população”, comemora o ministro Helder Barbalho, que teve participação decisiva para que a obra fosse colocada na agenda do Governo Federal.

Para o senador Jader Barbalho (PMDB), que também participou ativamente para que a ponte fosse prioridade, este é mais um caminho para o desenvolvimento do Pará. “Essa é mais uma etapa para colocar o nosso Estado no rumo do desenvolvimento. Pela ponte vai escoar a produção entre os dois Estados, interligando os demais Estados do País. Estamos construindo o futuro que a população paraense merece”, disse o senador. Estão agendadas duas solenidades, uma no lado paraense e outra no lado tocantinense, com a participação do presidente Michel Temer. A primeira às 11h, às margens do Araguaia no município de Xambioá, em território tocantinense; em São Geraldo do Araguaia, a assinatura está prevista para as 14h.

A obra vai interligar as malhas viárias federais dos dois estados, e está orçada em R$ 160 milhões. A ponte terá 1.724 metros de extensão. A travessia hoje é feita por balsas, no local que é considerado um dos pontos de maior fluxo de entrada e saída de mercadorias do estado do Pará, dado a proximidade geográfica da fronteira paraense, para a rodovia Belém-Brasília.

ESFORÇOS

Helder informou que o início da obra só foi possível graças à soma de esforços das bancadas federais de ambos os Estados para alocar recursos e fazer a obra figurar no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). Dos R$ 160 milhões previstos para a obra, R$ 100 milhões foram garantidos no orçamento de 2016 via emenda destinada pelas bancadas federais do Pará e do Tocantins. As ementas foram feitas emcaráter impositivo.

“É um sonho que vai se materializando, com a ligação com a vizinha Xambioá e o aumento do fluxo de transporte de carga e viagem de veículos menores, contribuindo para o desenvolvimento da economia local”, celebra o deputado estadual João Chamon (PMDB-PA), que esteve em várias ocasiões em Brasília para pressionar o Governo Federal para iniciar a obra.

Já o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, prevê vida nova na área. “Em breve, a população da região deixará de utilizar balsas para a travessia deste trecho. Isso melhorará a logística de escoamento da produção local e regional.”

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...