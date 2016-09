No Twitter, Joaquim Barbosa critica impeachment “tabajara” e ironiza discurso de Temer

Aclamado por julgado os processos do Mensalão, o advogado e ex-presidente do STF Joaquim Barbosa surpreendeu parte de seus seguidores no Twitter ao fazer duras críticas ao impeachment e a Michel Temer, empossado presidente nesta quarta (31).

Barbosa chamou o processo de “espetáculo patético” e comentou o breve discurso de posse feito por Temer. “Mais patética ainda foi a primeira entrevista do novo presidente do Brasil, Michel Temer. O homem parece acreditar piamente que terá o respeito e a estima dos brasileiros pelo fato de agora ser presidente. Engana-se.”, escreveu.

Barbosa estendeu o alcance de suas críticas também aos internautas estrangeiros, em inglês e francês. “É tão vergonhoso. De repente as forças conservadoras levaram o Brasil. Tomaram tudo!”, concluiu.

“Ele pensa que ‘um golpe jurídico de varinha mágica’ vai lhe dar legitimidade. Coitado!”

O posicionamento do ex-presidente do STF dividiu opiniões e, é claro, rendeu algumas piadas.

