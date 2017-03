Noite de Chuva- Enxurrada toma conta de ruas e chuva faz córrego quase transbordar em Novo Progresso

A Prefeitura aguarda estiagem e ajuda do Governo do Estado para poder realizar obras nas áreas mais afetadas. A chuva não da trégua, estamos no período de chuva amazônico e a meteorologia indica chuva durante todo o mês de março.

No Bairro Tom Alegria residências próximas ao córrego esta tomada pela agua. Moradores reclama da falta de assistência pela Defesa Civil do Munícipio.

As ruas sem pavimentação estão tomadas por buracos, as avenidas que ligam a cidade para os bairros mais distantes em verdadeiro lamaçal.

