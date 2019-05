Noivado de Eduardo Costa termina após suspeita de traição com mulheres casadas

(Foto: Reprodução/Instagram) – As fotos do ex-casal já não estão nas redes sociais de ambos

O cantor Eduardo Costa, 39, terminou seu noivado com a estudante de arquitetura Victória Villarim. A informação foi confirmada pela assessoria do músico, que não revelou mais detalhes sobre o fim do relacionamento.

Costa havia pedido Villarim em casamento em julho de 2018. Antes disso, os dois haviam ficado quatro meses separados.

Segundo o colunista do UOL Leo Dias, o relacionamento teria acabado por conta de ume traição: Costa teria se envolvido com mais de uma mulher, também casadas, durante um evento no interior do Paraná. Um dos maridos das mulheres teria flagrado a traição.

Após a confirmação do fim do noivado, as fotos do casal já não eram mais vistas no perfil do Instagram de Villarim ou de Costa.

(FolhaPress)

