Noivo exibe em telão vídeo em que a noiva faz sexo com cunhado; assista

Era dia de celebração do casamento, mas homem preferiu surpreender parceira e terminar

Vídeo de sexo o é exibido pelo noivo em casamento na China (Foto:Reprodução)

Era para ser só mais um casamento, não fosse o noivo colocar no telão um vídeo em que a noiva fazia sexo com o cunhado e terminar o relacionamento ali mesmo. A noiva disse em entrevista que passou a trair o noivo após ser agredida.

Os dois estavam juntos havia dois anos. Há seis meses, ele pediu a mão dela em casamento.

O casamento acontecia na província de Fujian, na semana passada, de acordo com o “Daily Mail”. As imagens logo tomaram a internet.

O vídeo era exibido diante dos convidados perplexos e o noivo disse à noiva: “Você pensava que eu não soubesse?”

Inicialmente, os dois estão virados para os convidados, mas de repente viram para o telão. O homem dá um empurrão na noiva, que revida batendo nele com o buquê.

Para não ter maiores consequências, logo depois, os noivos foram separados pelas famílias.

Uma blogueira chinesa disse que a noiva admitiu a traição e que fez isso depois de ter sido agredida por ele. E que passou a ter sentimentos pelo cunhado após ele intermediar a crise provocada pela agressão.

