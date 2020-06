Nome de Sara Winter aparece na lista de pedidos pelo auxílio emergencial de R$ 600

Requerimento, no entanto, está em análise. Mãe e irmão também recebem benefício (Foto:Reprodução)

O nome de Sara Fernanda Giromini, conhecida como Sara Winter, líder do grupo de extrema-direita 300 do Brasil, está entre os brasileiros que pediram o auxílio emergencial de R$ 600, concedido pelo governo federal durante a pandemia.

A militante bolsonarista teria feito o pedido no último dia 29 de maio, segundo consta na plataforma da Dataprev, na Caixa Econômica Federal.

O requerimento, no entanto, está em análise pela empresa estatal, que informou ter concluído os cadastros realizados até 26 de maio, três dias antes do pedido feito no nome de Sara Winter.

Não é possível saber se a ex-feminista foi vítima de fraude, uma vez que qualquer pessoa que tenha os dados pessoais de Sara pode fazer o pedido.

Procurada, a defesa da militante disse que “o CPF da Sara já foi colocado nas redes sociais e que provavelmente não foi ela quem fez [o pedido]. Alguém deve ter usado o nome dela”, ponderou.

Valor máximo

A família da mulher também fez o cadastro no programa e, mais ainda, recebeu ao menos a primeira parcela do benefício emergencial, conforme nova consulta na mesma base de dados.

A mãe dela, Regina Giromini, e o irmão, Diego, receberam, juntos, R$ 1,8 mil de auxílio emergencial por mês, valor máximo que uma família pode receber, como ditam as regras do programa.

Regina Giromini recebe o benefício dobrado pois é mãe solo, uma vez que o nome do pai de Sara é ignorado no cartório. Segundo Diego, é Regina quem cuida, em São Carlos (SP), do filho único de Sara.

O benefício emergencial é destinado a trabalhadores informais, desempregados e famílias de baixa renda. Mais de 63 milhões de pessoas receberam o auxílio até hoje .

A militante Sara Winter está presa desde segunda-feira (15) na Superintendência da Polícia Federal (PF) investigada por ameaças contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Com informações do Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...