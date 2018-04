Nome do terceiro filho do príncipe William é revelado

O nome do terceiro filho do príncipe William e da duquesa Kate Middleton é Louis Arthur Charles. O anúnciou foi feito no perfil oficial do Instagram do Palácio de Kensington. A criança nasceu na última segunda-feira (23), às 11h01, com 3,8 kg no hospital St.Mary, em Paddington, como informou o Palácio de Kensington.

Louis é o quinto na sucessão da coroa britânica. O menino está atrás do avô, o príncipe Charles, do pai, William, e dos irmãos mais velhos, George, 4, e Charlotte, 2. Com a chegada do novo bebê, o príncipe Harry, agora passa a ser o sexto na linha de sucessão.

O nome do herdeiro tem várias referências. Louis pode ser uma homenagem ao bisavô príncipe Philip, cujo avô era o príncipe Louis Alexander de Battenberg. O nome completo do príncipe William também leva Louis e Arthur: William Arthur Philip Louis.

Louis também está presente no nome do primogênito de Kate e William: George Alexander Louis.

O conde Louis Mountbatten, tio e mentor do príncipe Charles, também inspirou para a escolha do nome. O conde foi assassinado pelo grupo IRA em 1979.

O último nome do caçula faz referência direta ao avô. Já Arthur era um dos nomes mais cotados entre as apostas britânicas. O nome é uma tradição de família, já que faz parte do nome de William e Charles, além de que também era o nome do sétimo filho da rainha Vitória, que era tido como seu favorito.

(Com informações do UOL)

