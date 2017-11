NORDESTE PARAENSE-polícias civil e militar localizam área de plantio de maconha

No local onde a mulher foi encontrada, a polícia também apreendeu várias armas e munições, além de maconha prensada, três motos e várias sementes de Canabis sativa. Após o recolhimento de algumas amostras para testagem, os pés da planta foram queimados no local.

(Foto Reprodução/Whatsapp) – Uma grande área usada para plantio de maconha foi encontrada em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar no município de Tailândia, nordeste paraense, nesta terça-feira (14). Uma mulher, identificada como Daniele Santos da Silva, de 19 anos, foi presa em flagrante no local da apreensão.

