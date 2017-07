Nordestinos de Cajazeiras clamam por ajuda estão na “miséria” em Novo Progresso

Vendedores de Cajazeiras e São José de Piranhas clamam por ajuda para voltar do Pará; “Na miséria aqui”

Cajazeiras é um município brasileiro, situado na extremidade ocidental do estado da Paraíba, Região Nordeste do país.

Equipe relata dificuldades e pede para retornar para casa; O Jornal Folha do Progresso teve autorização da direção do Jornal Diário do Sertão para publicar a matéria e investiga o caso.

Uma equipe de vendedor de “furadinha”, composta pessoas de Cajazeiras e São José de Piranhas procurou a redação do Diário do Sertão esta semana e relatou que estão em situação difícil no Estado do Pará e pediram ajuda para retornar à Paraíba. “Estamos passando fome há vários dias. Estamos na miséria aqui”, relatou um deles.

A equipe formada por Neguinho Melo, de São José de Piranhas, Carlos Braga e Wandson Kelbys, de Cajazeiras, estão na cidade de Novo Progresso, Pará, no ponto do “Chapéu Redondo, divisa com o Mato Grosso.

Segundo relatos dos sertanejos, o responsável da equipe, que é de Cajazeiras deixou de prestar “assistência” e falta até alimentos para eles, além de ter demitido os três, não teria pagado os “direitos” para que voltassem para casa. “Só queremos voltar é só isso. Pelo amor de Deus ajude a nós”, disse um vendedor.

Segundo informações da equipe, eles estão em Novo Progresso há 90 dias.

O outro lado

A redação do Diário do Sertão tentou contato com o responsável, mas sem êxito, porém, fica aberto o espaço caso queira dá sua versão do caso. A redação também entrou em contato com o Ministério do Trabalho em Cajazeiras, que disse tentar contato com os paraibanos na expectativa de ajudar. Já a prefeitura de Cajazeiras, através da Secretaria de Desenvolvimento Humano explicou que é necessário que a família procure ajuda na sede do órgão.

A redação ainda tentou contato com a Polícia Militar, Civil e Ministério do Trabalho da cidade e região no Estado do Pará, porém as ligações não foram atendidas.

Jornal Folha do Progresso com informações do Diário do Sertão /Por Luzia de Sousa

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...