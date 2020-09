Nortão: presidente de câmara que foi baleado está na UTI; filho se recupera

O presidente da câmara de Nova Canaã do Norte (180 km de Sinop), Valdinei Serafim de Brito, 43 anos, que levou dois tiros, neste sábado de manhã, está na Unidade de Tratamento Intensivo no Hospital Regional de Colíder.

Não foram informados mais detalhes do seu estado de saúde. Um tiro atingiu o tórax e foi necessária cirurgia. O filho dele foi baleado de raspão e estaria fora de perigo.

A Polícia Civil de Nova Canaã do Norte (180 km de Sinop) busca pistas do atirador, que fugiu. “Foram feitas diversas diligências e o acusado ainda não foi localizado”, informou, há pouco, ao Só Notícias uma fonte. Ele foi identificado e há expectativa que se apresente para prestar esclarecimentos.

As tentativas de assassinato ocorreram, próximo a uma borracharia, no distrito de Colorado do Norte (80 km de Nova Canaã). O motivo seria uma desavença entre o vereador e o homem que atirou por conta de pagamento de prestação de serviços. Os dois se encontraram no local, houve discussão que evoluiu para a tentativa de homicídio.

Pai e filho foram socorridos por populares e levados ao regional de Colíder.

Por:Só Notícias (foto: reprodução)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...