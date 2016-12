Veja algumas fotos da musa. (Com informações do Extra) “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

A jovem Sommer Ray começou a ficar famosa após exibir os treinos em um canal do Youtube. Atualmente, reúne mais de 13 milhões de seguidores em duas contas do Instagram. Mesmo sem fazer o tipo musculosa, ela reúne cada vez mais fãs, como o ator Joaquim Lopes.

Norte-americana é nova musa do bumbum no Instagram – (Foto: Reprodução Instagram)

