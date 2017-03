Norte-americano fica com espeto cravado na boca após acidente de esqui

Episódio bizarro ocorreu na semana passada, enquanto o instrutor de esqui praticava o esporte no vale Jackson Hole

Um instrutor de esqui sofreu um acidente em que acabou com um graveto cravado na boca. O episódio bizarro ocorreu na semana passada, enquanto praticava o esporte no vale Jackson Hole, em Wyoming, nos Estados Unidos.

“Percebi que um graveto tinha ficado cravado no meu rosto. Meu companheiro de esqui comentou: Que coisa nojenta!”, contou Natty Hagood.

De acordo com o Page Not Found, o instrutor afirmou que estaav esquiando por uma área com muitas árvores, quando tentou passar por um local mais estreito do que imaginava.

Após o acidente, Natty foi levado ao hospital e precisou levar pontos. Para ajudar com as despesas médicas, calculadas em US$ 1.500, o norte-americano recorreu ao site de financiamento coletivo GoFundMe. Por meio de doações, o montante foi atingido nesta terça-feira (7).

Fonte: Notícias ao minuto.

