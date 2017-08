Norte-americanos se empolgam com contemplação de eclipse solar total

Por Lee van der Voo e Harriet McLeod -Eclipse solar total é visto de Madras, no Oregon (foto © REUTERS) – A lua encobriu o sol nesta segunda-feira quando o primeiro eclipse solar total visto de costa a costa nos Estados Unidos em quase um século começou no oeste do Oregon, e milhões de norte-americanos olharam para o céu maravilhados com óculos de proteção, telescópios e câmeras.

Depois de semanas de expectativa, os observadores experimentaram um fenômeno astronômico – dois minutos em que a lua se moveu diretamente em frente ao sol para criar a escuridão e causar uma queda precipitada de temperatura. O eclipse rendeu exclamações de espanto e de empolgação dos observadores reunidos na Depoe Bay, no Oregon.

“Foi maravilhoso”, disse Stormy Shreves, de 57 anos, que mora em Depoe Bay. “Não voltarei a ver algo assim, então estou muito feliz por ter aproveitado o dia de folga para ter essa experiência”.

A última vez em que tal espetáculo ocorreu do Pacífico ao Atlântico foi em 1918. O último eclipse solar total visto em qualquer parte dos EUA aconteceu em 1979.

Cerca de 12 milhões de pessoas moram na zona de 113 quilômetros de largura e 4 mil quilômetros de extensão na qual o eclipse solar total se mostraria, e uma multidão viajou a pontos da rota para apreciá-lo.

Na Roshambo ArtFarm de Sheridan, no Oregon, as pessoas miraram suas câmeras para o céu enquanto a lua ocupava aos poucos o lugar do sol do meio-dia, fazendo o ar refrescar.

“Tenho muita sorte de estar aqui hoje”, disse Jason Davis, de 29 anos, que se casou no sábado e decidiu parar no Oregon pelo eclipse. “É bem legal. Estou um pouco surpreso com a mudança de temperatura”.

O eclipse atingiu a totalidade primeiramente neste Estado às 10h15 locais pelo horário da costa oeste, começou a marchar lentamente pelo país rumo ao leste e terminaria às 14h49 da costa leste, perto de Charleston, na Carolina do Sul, onde os observadores se reuniram no quebra-mar do porto.

Em Salem, Oregon (EUA), a Lua cobre o Sol parcialmente durante o eclipse nesta segunda-feira, 21

