Norte Energia implanta 4º aterro sanitário no sudoeste paraense

Desde o início da construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, a Norte Energia, empresa responsável pelo empreendimento, vem fazendo importantes contribuições para o desenvolvimento sustentável dos municípios próximos à usina.

Dentre elas, a implantação de aterros sanitários para eliminar o uso de antigos lixões na região.

Três municípios já foram beneficiados: Brasil Novo, Altamira e Vitória do Xingu. Neste ano, chegou a vez de Anapu receber um aterro, possibilitando a destinação adequada ao lixo produzido por uma população de cerca de 28 mil habitantes.

O engenheiro ambiental Bruno Bahiana, líder de projetos socioambientais da empresa, destaca que, com a construção dos aterros sanitários, a Norte Energia contribui para que os municípios estejam em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10).

“Além do atendimento à legislação ambiental, a implantação de um aterro sanitário traz diversos benefícios para a região”, explica o engenheiro ambiental. “Evita a contaminação do solo e da água, assim como a emissão de gases. Também diminui o número de vetores de doenças na localidade e amplia a oportunidade de comercialização do material que pode ser reaproveitado”, acrescenta.

Para o secretário de Meio Ambiente de Anapu, Whandeilon Santos, com o aterro, Anapu será incluído no mapa dos municípios brasileiros comprometidos com uma gestão ambiental mais eficiente. “Teremos, ainda, oportunidade de criar atividades para o reaproveitamento do lixo reciclável, o que também gera emprego e renda, muda o olhar da população sobre o descarte do lixo e minimiza o impacto ambiental”, acrescenta.

O aterro implantado pela Norte Energia segue os melhores padrões estabelecidos pela legislação e conta com infraestrutura completa, o que inclui galpão para triagem dos resíduos, guarita, lava jato e duas valas, sendo uma para lixo doméstico e outra para lixo hospitalar, além de veículos e equipamentos específicos para a atividade. Com investimentos na ordem de R$ 36 milhões, a construção dos aterros sanitários era uma das ações previstas no licenciamento ambiental de Belo Monte.

Aterro de Brasil Novo foi construído pela Norte Energia (Foto:Betto Silva / Norte Energia)

Aterro Sanitário de Altamira também é da Norte Energia (Foto:Divulgação)

AÇÕES DA NORTE ENERGIA

• Os investimentos na construção de aterros sanitários nos quatro municípios influenciados pela UHE Belo Monte ultrapassam 30 milhões de reais;

• Além dos aterros, os municípios também recebem infraestrutura para reciclagem;

• Em Anapu, por exemplo, está prevista a entrega de itens como esteira de triagem e de elevação; prensa hidráulica; lavadora de alta pressão; balança rodoviária; caminhão coletor de lixo; trator de esteira e pá carregadeira.

Por:João Thiago Dias

