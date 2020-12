Norte Energia patrocina o VI FECANT, um dos maiores festivais de música do Pará

O evento, realizado no último fim de semana, em Altamira,reconheceu e premiou artistas locais e nacionais Valorizar a música brasileira e descortinar a produção artístico-cultural do Pará, especialmente a produzida na região do Médio Xingu. Esse é o objetivo da Norte Energia, operadora da Usina Hidrelétrica Belo Monte, que patrocinou,pelo 2º ano consecutivo, o Festival Canção da Transamazônica (Fecant).

O evento,que ocorreu no último fim de semana em Altamira, no sudoeste do Pará, seguiu todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde(OMS)para prevenir a propagação da Covid-19,com público reduzido, higienização com álcool em gel, obrigatoriedade de uso de máscaras e distanciamento adequado entre as mesas.Na eliminatória regional, que ocorreu na sexta-feira (18), a canção “O Poema e o Poeta”, de Clauber Martins, compositor do município de Marabá, conquistou o primeiro lugar da noite com o Prêmio Átila Milhomem(conhecido compositor da região do Xingu, já falecido) e levou para casa um prêmio de R$ 5 mil em dinheiro. “Foi a realização de um sonho participar novamente desse festival tão importante pra nossa cultura e mostrar ao público um pouco da nossa arte, que emana do nosso coração”, destacou o vencedor.

Já no segundo dia de festival, sábado (19), a cantora e compositora Nanna Reis, de Belém, foi consagrada vencedora do 1º lugar daetapa nacional, com a canção autoral “A Cura”. A artista também foi a Melhor Intérprete, recebendo os prêmios de R$ 10mil e R$ 1,5 mil em dinheiro.“Eu fiz essa música porque a cura está dentro da gente e a gente tem que entender que não precisa se diminuir pra caber em lugares onde querem nos diminuir. A gente pode viver a nossa essência, o nosso coração”, comemorou a artista.Para Eduardo Camillo, Superintendente de Relações Institucionais da Norte Energia, a empresa reforça, mais uma vez, seu compromisso com o desenvolvimento socio cultural da região. “Com iniciativas de patrocínio como esta, o empreendedor se faz presente como incentivador da cultura regional, especialmente aos artistas que vivem nos municípios localizados no entorno do empreendimento”, destacou o executivo.“É importante destacar para vocês que toda essa grande infraestrutura necessária para a realização desse festival não seria possível sem o apoio da nossa grande patrocinadora,que é a Norte Energia”, falou a coordenadora do festival, Joelma Klaudia, durante a noite de abertura do evento. “Foi maravilhoso poder estar junto de grandes artistas, mais uma vez, ajudando a divulgar a nossa música e a colocar Altamira no calendário de importantes festivais do país”, destacou a artista.

O festival, que contou com os shows de Lia Sophia,Ellen Oléria, BABY,Mariza Black e Allan Carvalho,aconteceu em duas noites e teve uma eliminatória regional, da qual participaram 12 composições selecionadas de autores dos municípios da região da Transamazônica; e outra eliminatória nacional, com15 composições, incluindo 12 selecionadas de outras regiões do Pará e do Brasil, além dos três primeiros colocados da fase regional.

O VI Fecant teve o apoio da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Pará.

Altamira(PA), 21de dezembro de 2020

