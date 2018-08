Norte tem maior incidência de morte por acidentes de motocicleta, segundo DPAVT

Balanço foi divulgado na tarde desta quarta-feira (15). Especialista analisou o caso

(Foto: Elivaldo Pamplon) – O balanço de acionamentos do Seguro DPVAT, nos primeiros sete meses deste ano, apontou que a região Norte do Brasil foi o local onde mais aconteceram acidentes fatais entre os usuários de motocicletas. Dos 19.391 acidentes com mortes na região, 67%, ou seja, 12.991, foram com motociclistas. No restante do país, o Nordeste teve 65%, o Centro-Oeste ficou com 43%, o Sudeste com 41% e o Sul com 36%.

Para o especialista em trânsito, Rafael Cristo, dois fatores podem explicar o fenômeno: ‘O primeiro ponto é a questão estrutural, já que cerca de 10% dos 144 municípios paraenses possuem uma frota de transporte público coletivo. Isso faz com que as pessoas recorram às motos, que são mais baratas e acessíveis, para transportar pessoas. É normal, em Abaetetuba, por exemplo, encontrar até quatro pessoas em uma motocicleta. O segundo ponto é relacionado ao comportamento das pessoas mesmo, haja vista que a repetição de infrações como a falta do capacete e a própria sobrecarga do veículo são cada vez mais corriqueiras’.

Em todo o país, foram registradas 193.914 indenizações pagas às vítimas de acidentes de trânsito. Entre os pagamentos, o volume de casos com sequelas permanentes foi o mais representativo, 69%, um total de 134.710. Já os acidentes fatais representaram 22.503 indenizações. O Seguro DPVAT assegura cobertura por: morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e assistenciais (DAMS).

Os pedestres ocupam o segundo lugar do ranking, um a cada quatro indenizados, com mais de 50 mil benefícios pagos. Os condutores ainda são os líderes no pagamento (118.885), bem como a faixa etária economicamente ativa, de 18 a 34 anos (91.503). Além disso, 23% dos acidentes ocorreram no período do anoitecer, entre 17h e 20h. Todos os tipos de vítimas estão cobertas pelo Seguro DPVAT, sejam motoristas, passageiros ou pedestres.

A região Nordeste foi responsável pela maior concentração das indenizações pagas no período (31%), seguida das regiões Sudeste (30%), Sul (17%), Centro-Oeste (12%) e Norte (10%). O Sudeste e Nordeste concentraram a maior incidência dos acidentes fatais (34% e 32%, respectivamente), sendo que, na primeira, há maior participação dos automóveis (42%), e, na segunda, predominaram os acidentes envolvendo mortes com motocicletas (67%).

Somente no mês de julho, a Seguradora Líder efetuou o pagamento de 24.894 indenizações. Os casos de invalidez permanente representaram 16 mil pagamentos e morte 3 mil. Os benefícios pagos para jovens de 18 a 34 anos avançaram 31% em relação ao mês de junho.

A Seguradora Líder divulga, mensalmente, os dados de indenizações pagas para que eles se tornem insumos para a construção de políticas públicas que contribuam para um trânsito menos violento. A companhia tem o compromisso de auxiliar na formulação de ações para prevenção de acidentes e educação no trânsito.

