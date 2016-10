Nos EUA, Mulher Melão faz o de sempre: Topless

A saga de Mulher Melão para não cair no ostracismo continua a todo vapor. A “modelo” conseguiu nesta quinta-feira (27) ir até Miami, nos Estados Unidos, para fazer o de sempre: se bronzear na praia e mostrar seu belo corpo. Bem à vontade, a funkeira fez topless e posou com os seios à mostra enquanto retocava a pele.

Melão encontra-se no país para fazer show em Nova York e Boston. Nas fotos divulgadas, ela aparece apenas com a parte da calcinha biquini e falou sobre o momento de relaxamento. “Só os brasileiros que estavam por aqui é que ficaram olhando. Pode ser que tenham me reconhecido, mas tô soltinha na terra do Tio Sam”, disse.



(Com informações de UOL)

