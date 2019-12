Nos pênaltis, Remo vence o Paysandu e conquista o título do paraense sub-15

Jogo foi disputado pela manhã no Mangueirão(Foto:Samara Miranda/ Ascom Remo)

Sub-15 do Remo comemorando o título na categoria

O Clube do Remo foi o campeão paraense do Sub-15 ao vencer, nos pênaltis, o Paysandu. O jogo foi realizado na manhã deste domingo (8), no estádio Olímpico, o Mangueirão, em Belém. No tempo normal, o Leão e o Papão empataram em 1 a 1. A decisão do título foi para os pênaltis.

O Remo acertou as cinco cobranças e o Paysandu perdeu duas. Com isso, 5 a 3 para o time azulino, que levantou a taça na categoria sub-15.

Redação Integrada

08.12.19 14h38

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...