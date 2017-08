“Nós também estávamos lá”. Porque só deputados? Reclamou passageiro da aeronave que fez pouso de emergência .

Pouso Forçado- Músico e empresário passageiros do avião relatam momentos de tensão antes de pouso na rodovia BR-163, e reclamam a falta dos nomes na lista de passageiros. (Foto -Músico Wilker faz Selfie no momento do embarque em Itaituba).



Pouso de Emergência -“nós também estávamos lá”, reclama músico passageiro da aeronave que pousou na rodovia BR-163 ,.

Os passageiros do voo com aeronave PT OEY de propriedade do Piloto Daniel, viveram momentos de tensão na manhã deste domingo (30), antes do avião fazer um pouso de emergência na rodovia BR-163, por volta das 11h30mn.

Ao ler a noticia publicada pelo Jornal Folha do Progresso, no site disponível na internet, com destaque “aeronave com deputados faz pouso forçado na rodovia”, o musico Wilker e o empresário Ercílio do artista Júlio Nascimento, procuraram o Jornal Folha do Progresso, e reiteraram a informação com a lista dos passageiros, “nós também estávamos lá” , e somos igual (gente) aos deputados, porque não divulgaram nosso nome na lista? Indagou o músico Wilker. Deputados, deputados, eles não são nada mais que nós, também estávamos na aeronave, eu e o empresário, reclamou músico Wilker do cantor Júlio Nascimento.

Em entrevista através do WhatsApp ao Jornal folha do Progresso, o músico que também é militar (corpo bombeiros), relatou o período de angústia e medo pelo qual passou dentro da aeronave, ele relatou ocorrido e mandou fotos.

Wilker informou que o avião partiu de Itaituba , que por orientação do cantor Julio Nascimento que tinha compromisso no município de Novo Progresso e ele antes faria um show em Alenquer, ao chegar no aeroporto em Itaituba o avião estava saindo para Novo Progresso e tinha vaga, foi onde eles (músico e empresário) resolveram vir na frente e esperar o cantor em Novo Progresso.

Segundo ele, que viajava na aeronave o empresário Ercilio, músico Wilker, deputado José Geraldo (PT) , Airton Faleiro (PT) e o piloto Daniel. O voo transcorria normalmente até próximo ao município de Novo Progresso, em momento que ouviram um barulho muito forte aeronave estralando, e o piloto ficou tenso, ele não disse nada, ninguém imagina o que passamos dentro daquela aeronave, foi DEUS e a experiência do Piloto que nos salvou,comentou.

A pane causou desconforto e apreensão entre os passageiros. “No começo, foi um silêncio total”, contou Deputado Zé Geraldo. A espera durou cerca de 10 ou 15 minutos e “todo mundo começou a ficar inquieto”, relatou. O piloto voltou a se manifestar, somente após o pouso na rodovia , por sorte não tinha veículos transitando, rapidamente o piloto experiente acelerou aeronave entrou em uma fazenda com aeronave, foi um sufoco disse deputado Airton Faleiro.

Os passageiros imaginaram que o avião estava “caindo”, foi onde apareceu a rodovia, ” mais medo”, vocês não imaginam o que passei dentro daquele avião, graças a DEUS e ao piloto Daniel estamos salvo, disse o músico Wilker ao Jornal Folha do Progresso. Segundo o músico, “um pouso perfeito”. “Os passageiros agradeceram”, ninguém ficou ferido.

De acordo com piloto Daniel, uma falha técnica obrigou a pousar na rodovia, aeronave estava com manutenção em dia e revisada, mas infelizmente registrou um problema de ordem técnica e precisou alternar a rota e pousamos na rodovia para proteger os passageiros.

Em nota postada na pagina pessoal do Deputado Zé Geraldo no facebook, ele elogiou o piloto que seguiu as normas de aviação e preferiu o pouso no lugar correto, assim protegendo a integridade dos passageiros, achei que iria pro céu, divulgou o deputado.

Aeronave prefixo PT-OEY fazia vou patrocinado para trazer os artistas e políticos para festa em comemoração ao dia do Garimpeiro em Novo Progresso. As atrações principais o cantor Julio Nascimento e Amado Batista.

