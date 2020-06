NOTA À IMPRENSA-51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA- OPERAÇÃO VERDE BRASIL 2

COMANDO CONJUNTO MARECHAL SOARES DE ANDRÉA FORÇA TERRESTRE COMPONENTE “MARECHAL SOARES DE ANDRÉA”51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO CAPITÃO-MOR BENTO MARCIEL PARENTE)

De acordo com o Decreto Nº 10.341, de 6 de maio de 2020, o Sr Presidente da República autorizou o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem e para ações subsidiárias, no período de 11 de maio a 10 de junho de 2020, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos estados da Amazônia Legal, que requererem ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, direcionadas ao desmatamento ilegal e o combate a focos de incêndio. Nesse contexto, e mediante ofício, o Governador do Estado do PARÁ, solicitou o emprego das Forças Armadas, de acordo com o Art. 2º do Decreto supracitado, no qual foi atendido em Despacho Presidencial, que foi publicado no DOU, em 9 de maio 2020.

Na sequência, por intermédio do decreto Nº 10.394, de 10 de junho de 2020, o Sr Presidente da República prorrogou a autorização do emprego das Forças Armadas em ações de Garantia da Lei e da Ordem e demais ações subsidiárias, no período de 11 de maio a 10 de julho de 2020.

Deste modo, o emprego das Forças Armadas, no amparo do decreto supracitado, ocorre em articulação com os Órgãos de Segurança Pública (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional), IBAMA e demais órgãos e entidades públicas de proteção ambiental.

Sob essa égide, em subordinação à 23ª Brigada de Infantaria de Selva, o 51º Batalhão de Infantaria de Selva, no contexto da OPERAÇÃO VERDE BRASIL 2, iniciou nesta sexta feira 19 de junho, a “OPERAÇÃO CACHOEIRA”, juntamente com Policia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública e IBAMA, onde estará atuando e realizando o apoio logístico e a segurança nas ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, com foco no desmatamento ilegal.

“EXÉRCITO BRASILEIRO, JUNTAMENTE COM OUTROS ÓRGÃOS E AGÊNCIAS, NA LUTA PELA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DELITOS AMBIENTAIS”.

Altamira-PA, 19 de junho de 2020.

COMUNICAÇÃO SOCIAL

51º Batalhão de Infantaria de selva

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

