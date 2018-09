NOTA DE ESCLARECIMENTO

Esclarecemos que o blog “ADECIO PIRAN “, veiculo de comunicação midiática, apenas externou em sua matéria um fato que estava sendo alvo de comentários por internautas nas redes sociais. Não foi citado o nome da instituição, nem feito referência aos responsáveis, muito menos foram apresentadas informações inverídicas.

Leia Também:Faixa com erro de português em desfile escolar chama atenção de internautas de Novo Progresso

Assim, tem-se que o objetivo da matéria foi, tão somente, noticiar um fato de repercussão local.

Informamos que o “Jornal Folha do Progresso e o Blog Adecio Piran” continuarão mantendo a lisura nas notícias veiculadas e contando com o apoio dos leitores, aceitando críticas e sugestões. E, acima de tudo, acreditando no respeito à liberdade de imprensa.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...