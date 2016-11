Nota de esclarecimento”Chapleau Exploração Mineral Ltda” que a MPF recomendou para ser barrada.

Em relação às notícias veiculadas de que a Chapleau Exploração Mineral Ltda (Chapleau) estaria atuando em áreas de assentamento, segundo o Ministério Público Federal (MPF), a empresa esclarece que cumpre toda a legislação brasileira e as regulamentações alusivas à pesquisa mineral. Os locais onde a empresa atua não estão em conflito com as áreas utilizadas e ocupadas pelos assentados, inexistindo obras que impedem a circulação deles e a rotina normal de suas atividades.

As atividades no projeto datam de 1990, e a Chapleau possui desde 2009 a Licença para Pesquisa Mineral, que está em pleno vigor, conforme comprovado pela recente certidão emitida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará- SEMAS/PA, de 27/10/2016. Inclusive, a empresa tem procurado as autoridades competentes para esclarecer os fatos veiculados e apresentar a documentação que comprova a legalidade de suas atividades na região. A Chapleau nega ainda, veementemente, qualquer vínculo com os investigados na Operação Madeira Limpa e reafirma que a área em que exerce legalmente suas atividades é regular.

