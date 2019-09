Nota de falecimento

É com extremo pesar que o Jornal Folha do Progresso comunica o falecimento do servidor Publico Gilberto Alvarenga de Araújo, ocorrido no dia 12/09/2019 na cidade de Belém-PA.

Alvarenga estava internado no Hospital metropolitano onde sofreu crise de cálculo renal e foi internado a dois meses. Alvarenga veio óbito nesta quinta-feira(13), o corpo esta sendo trasladado pra Cidade de Altamira onde será velado e sepultado no cemitério municipal.

Gilberto Alvarenga de Araújo, de 56 anos estava lotado na Secretaria Municipal de Agricultura em Novo Progresso

Entidades divulgaram nota nas redes sociais

ACINP/CDL

ACINP/CDL comunica, com pesar a morte do nosso amigo e 2° tesoureiro Gilberto Alvarenga de Araújo, ocorrido no dia 12/09/2019. Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que lhe ilumine e lhe dê paz, e que Deus dê conforto à sua família para que possa enfrentar esta imensurável dor com serenidade.

A diretoria e todos os colaboradores da ACINP/CDL se solidarizam com a dor dos familiares.

SEMMA-NP



