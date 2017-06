NOTA DE REPÚDIO – AMUT

A AMUT vem, através do presente, REPUDIAR VEEMENTEMENTE as declarações do senhor Odilson Ribeiro, feitas através do aplicativo Whatsapp no último dia 27, onde xinga e ataca gratuitamente as Secretárias Municipais de Novo Progresso, ofendendo suas honras e dignidades.

Esta Associação destaca a importância do papel da mulher em todos os seguimentos da sociedade brasileira e do compromisso que todas elas têm com o crescimento e desenvolvimento do país, do Estado do Pará e dos municípios.

Lamentamos o ocorrido e nos solidarizamos com as mulheres que foram vítimas de tamanho preconceito.

Francisco Nélio Aguiar da Silva

Presidente da AMUT

Prefeito de Santarém

