Nota do Enem 2019 será divulgada nesta sexta; saiba como recuperar a senha para conferir o resultado

Provas do segundo dia do Enem 2019 — Foto: Ana Carolina Moreno/G1

É possível recuperar a senha ou mesmo resetá-la e fazer uma nova antes da divulgação dos dados individuais.

As notas individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 serão divulgadas nesta sexta-feira (17). Para ter acesso ao desempenho, o estudante terá que entrar na Página do Participante (https://enem.inep.gov.br/participante/), incluir o CPF e a senha cadastrada.