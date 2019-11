Nota do Incra sobre bloqueio na Rodovia Santarém/Curuá-Una

Bloqueio na PA-370, em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais – Assentados da região do Corta Corda fazem várias reivindicações.

Bloqueio começou às 7h desta segunda-feira (04), e só deve acabar caso seus pedidos sejam atendidos

Em Nota encaminhada à redação do Jornal Folha do Progresso, a Superintendência do Incra de Santarém, se pronunciou sobre o bloqueio na Rodovia Santarém-Curuá-Una (BR 370), feito por moradores assentados da região do Corta Corda, na manhã desta segunda-feira, dia 04, quando fazem várias reivindicações.

Veja a Nota na íntegra:

Nota do Incra sobre bloqueio da PA 370

Prezado,

A regional do Incra no Oeste do Pará vem a público esclarecer que, das pautas reivindicadas pelos moradores assentados na Gleba e Comunidade Curuatinga e Nova Conquista do Chapadão, Lagoa Azul, São Francisco da Água Azul, Cicero Mendes Enseada no Corta Corda, Bela vista, Água Azul e Santa Maria interdição da PA-370 (Curá-Una), apenas os pontos abaixo elencados são de competência da autarquia:

– Titulação e reconhecimento de terras ocupadas;

– Liberação da modalidade de Crédito Habitacional;

– Capacitação para jovens e adolescentes;

Entretanto, vale ressaltar que, assim que soube do movimento reivindicatório, o Incra convidou os representantes das comunidades para uma reunião no dia 1º de novembro e os mesmos compareceram na autarquia às 15h para tratar sobre as demandas.

Com relação aos itens que competem ao Incra, foram tratados e estão em andamento. Na oportunidade foi marcada uma reunião com as comunidades envolvidas para o dia 12/11.

