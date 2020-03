NOTA – Grupo faz postagem errada de mulher presa com droga em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na verdade a pessoa que foi presa pela Policia Militar se trata de “ELIANE DE OLIVEIRA LIMA” A a foto não foi divulgada pela policia em respeito a Lei de Abuso de Autoridade. “ELIANE LIMA DOS SANTOS” que teve sua foto postada indevidamente ,procurou a redação do Jornal Folha do Progresso e disse que vai tomar providencias junto a Policia para punir os culpados. A família ficou abalada ,conforme relatos eles estão em uma propriedade rural distante 80km da cidade de Novo Progresso ilhados devido as chuvas. “ELIANE LIMA DOS SANTOS” tem 44 anos é pecuarista e casada.

(Foto:WhatsApp)- A moradora de Novo Progresso “ELIANE LIMA DOS SANTOS” teve sua foto publicada indevidamente em grupos de WhatsApp, como sendo da mulher presa com drogas dentro do Micro ônibus da empresa Borbure.

