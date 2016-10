Notícia da saída do grupo pegou Belo de surpresa

O anúncio divulgado pela empresa que gerencia o grupo Gigantes do Samba, de que Belo não fazia mais parte do projeto pegou o próprio cantor de surpresa. As informações são do Ego.

Belo justificou que não tinha mais compromisso com o grupo. “Estou surpreso, até agora não entendi o que aconteceu”, disse.

A empresa que gerencia o grupo alegou que Belo faltou a uma apresentação em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no último domingo (2).

Segundo a empresa, a garantia seria de que os compromissos de Belo com o projeto iriam até o dia 7 de outubro, em um show em Belém.

O comunicado da decisão da saída do cantor foi postado pela empresa em sua página do Facebook, entretanto, apagado em seguida.

A empresa confirmou a saída de Belo do projeto e justificou que o comunicado da decisão foi apagado por não ser uma “notícia agradável”.

