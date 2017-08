Noticia Falsa -Jovem que espancou professora dentro de escola é executado com 8 tiros.

Jovem que espancou professora dentro da escola foi executado com 8 tiros?

É verdadeira ou falsa a notícia afirmando que o menor que espancou a professora Márcia Friggi dentro da escola foi executado com 8 tiros?

A notícia (acompanhada de fotos) foi publicada em vários sites e blogs no dia 23 de agosto de 2017 e conta o trágico fim o jovem de 15 anos que teria sido executado com 8 tiros como vingança pela agressão feita contra uma professora!

De acordo com a reportagem, o crime teria acontecido em Santa Catarina e o motivo do crime – segundo a Polícia – teria sido uma vingança já que o menor (aluno) espancou uma professora violentamente.

Ainda segundo o que diz na reportagem, o caso repercutiu no país inteiro e os autores do crime ainda não foram identificados.

Nas fotos que acompanham a matéria podemos ver um rapaz caído no chão, com o corpo todo coberto de sangue e cheio de marcas de balas…

Será que essa história é verdadeira ou falsa?

Aluno que espancou a professora na sala de aula foi morto com 8 tiros! Será verdade? (foto: Reprodução/Facebook)

Verdade ou farsa?

No dia 21 de agosto de 2017, a professora de Língua Portuguesa Márcia Friggi levou um soco na cara dado por um aluno de 15 anos dentro da sala de aula! O caso ocorreu em uma escola municipal em Santa Catarina e, segundo o relato da professora, após ela pedir para que o aluno tirasse um livro do meio das pernas e colocasse em cima da mesa, o rapaz teria se negado e ofendido a professora. Após relatar o ocorrido na direção da escola, o jovem começou a agredir a professora com socos, deixando Márcia ferida no supercílio.

O rapaz foi encaminhado às autoridades, que confirmaram que o agressor já tinha passagens anteriores. No dia 23 de agosto de 2017, o menor deu depoimento na polícia, o que invalida a afirmação de que ele havia morrido nesse dia!

Além disso, diferente do que a “notícia” afirma, o assunto não apareceu em nenhum jornal – local ou nacional. Podemos encontrar essa afirmação apenas em sites e blogs que copiaram um artigo publicado em um blog especializado em disseminar notícias falsas chamado Whats Diário.

A foto usada na fake news

A imagem de um rapaz caído no chão e todo ensanguentado é de um crime ocorrido em setembro de 2013, na cidade pernambucana de Toritama. A vítima se chamava João Elcimário Gomes e tinha 29 anos quando foi assassinado com 5 tiros!

Conclusão

A notícia afirmando que o menor que agrediu a professora Márcia Friggi dentro da sala de aula teria sido executado com 8 tiros é falsa!

Esta foto foi divulgada hojê nas redes sociais foi de um crime ocorrido em 2013.



LEIA FALSA NOTICIA

Um jovem de 15 anos foi executado na tarde hoje (23) com mais de 8 tiros.

O crime aconteceu em Santa Catarina.De acordo com a polícia, o motivo do crime pode ter sido uma vingança já que o menor (aluno) espancou uma professora violentamente, o caso repercutiu no país inteiro. Os autores do crime ainda não foram identificados. A polícia segue investigando o caso e nas próximas horas teremos mais informações sobre o caso.



Relembre o Caso: Professora leva surra de aluno de 15 anos após expulsá-lo da sala

Fonte: http://www.whatsdiario.com/

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

