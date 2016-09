Nova cadeira de rodas permite que usuários levantem .

Amit Goffer, inventor da cadeira de rodas que permite que usuário se levante e caminhe – DivulgaçãoAmit Goffer, inventor da cadeira de rodas que permite que usuário se levante e caminhe – Divulgação

Rio — Uma startup israelense voltada para tecnologia, a UPnRIDE Robotics , vai lançar num congresso médico na Alemanha, no próximo mês, uma cadeira de rodas que permite que pessoas paralisadas do do pescoço para baixo sentem e se levantem e possam se locomover nas duas posições em lugares abertos e fechados. A empresa espera disponibilizar a nova cadeira no mercado até o próximo ano, mas a invenção ainda precisa passar por dois testes clínicos antes de ser liberada para comercialização.

A UPnRIDE Robotics foi fundada por Amit Goffer, um engenheiro de 63 anos que ficou tetraplégico depois de sofrer um acidente de carro em 1997. Goffer já havia inventado um exosqueleto robótico que permite que pessoas paralisadas da cintura para baixo possam andar. Como seus ferimentos o deixaram com movimentos limitados na parte superior do corpo, ele nunca pode experimentar sua primeira criação. Mas agora com a nova cadeira de quatro rodas que usa um giroscópio e um software de auto estabilização, Goffer vai poder andar em terrenos irregulares e conversar com as pessoas cara a cara.

“A dignidade, auto estima… Se sentir parte da sociedade de novo, do centro da sociedade, não da margem. O efeito psicológico é dramático. Conseguir se levantar e se locomover por conta própria é extremamente importante para a saúde psicológica das pessoas”, conta Goffer.

De acordo com Gabi Zeilig, diretor do departamento de reabilitação neurológica do Hospital de Sheba, em Israel, para pessoas com graves lesões na medula espinal ficar de pé ajuda a evitar problemas cardiovasculares, respiratórios e outras complicações que podem vir a aparecer.

“A ideia é fascinante. Existem dispositivos hoje em dia que ajudam pessoas a se moverem de um lugar para outro, mas por distâncias curtas e nunca em terrenos irregulares. A principal diferença é que a nova cadeira tem a habilidade de se ajustar e se estabilizar. Então não importa a superfície em que esteja, o usuário vai ficar sempre em pé, com um centro de gravidade firme, diminuindo os riscos de levar um tombo”, explica Zeilig.

