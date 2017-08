Nova contagem reduz a 18 o número de mortos em naufrágio na Bahia

Trinta e quatro pessoas foram resgatadas de tragédia na Baía de Todos os Santos

RIO — Após uma contagem feita pelo Instituto Médico-Legal de Salvador, o número oficial de mortos no naufrágio na Baía de Todos os Santos, na Bahia caiu para 18, segundo o comandante do 2º Distrito Naval, o capitão-tenente Flávio Almeida. Inicialmente, o número divulgado era 23.

— Além do IML, onde estão 13 corpos, cinco outros mortos foram levados para Salvador — explicou o comandante.

Entre os mortos, um bebê de 1 ano, informou o Comando do 2º Distrito Naval, no naufrágio de uma embarcação com cerca de 130 passageiros na Baía de Todos os Santos, além de quatro tipulantes, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). O acidente ocorreu durante uma viagem de Mar Grande a Salvador na manhã desta quinta-feira. O socorro está sendo realizado neste momento por três equipes da Capitania dos Portos e mais três navios da Marinha do Brasil, nas proximidades da Ilha de Itaparica.

Em apenas dois dias, o número de mortos em naufrágios no Brasil já chega a 39. No Pará, subiu para 21 o número de mortos no acidente com a embarcação clandestina “Capitão Ribeiro” no Xingu.

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador informou que 34 vítimas foram levadas para atendimento no terminal náutico do comércio, incluindo um bebê de um ano, que foi reanimado durante duas horas pelo médico dentro de uma ambulância, mas não resistiu e morreu. Cinco ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) estão prestando socorro às vítimas. Três estão no terminal marítimo do comércio e duas foram encaminhadas para a ilha de Mar Grande, além de uma lancha.

VÍTIMAIS MAIS GRAVES ESTÃO INDO PARA SALVADOR

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que cerca de cem vítimas do acidentes já foram atendidas pelas equipes que estão no local. No começo desta tarde, médicos reguladores do Samu realizam visitas à UPA de Mar Grande e ao Hospital de Itaparica com objetivo de identificar os pacientes mais graves e coordenar a transferência dos mesmos para unidades hospitalares com suporte de alta complexidade na capital.

Em Salvador, o 16º Centro de Saúde do Pau Miúdo recebeu três homens resgatados no naufrágio. Dois realizam exames complementares no postos e outro já foi regulado para o Hospital Geral do Estado (HGE). As emergências da rede municipal estão de prontidão para receber os pacientes que necessitarem de encaminhamento para Salvador.

Pela manhã, a Secretaria informou que estava encontrando grande dificuldade para prestar o atendimento, devido ao número de embarcações, várias delas de pequeno porte. Além disso, a nota enviada à imprensa informou que todas as UPAS estão preparadas para receber às vítimas, além de vagas nas salas vermelhas para atender os casos mais graves.

— O socorro realizado pelas embarcações do Distrito Naval já resgatou 21 pessoas, que estão sendo encaminhadas para atendimento médico por medidas de segurança para verificar a condição de cada um. Elas não estão gravemente feridas, mas precisam dessa triagem médica. Não temos mais informações a respeito do que causou o naufrágio — disse, logo no começo dos trabalhos, o comandante Flávio Almeida.

O naufrágio da lancha “Cavalo Marinho 1”, da empresa “CL” e com capacidade para 162 pessoas, ocorreu por volta das 7h, quando saía de Mar Grande, na Ilha de Itaparica, com destino a Salvador.

A Polícia Militar informou que uma das vítimas foi socorrida e levada de helicóptero para o Hospital do Subúrbio, em Salvador. A aeronave do Grupamento Aéreo (Graer) e a 5ª Companhia Independente da Polícia Militar da Ilha de Vera Cruz auxiliam nas buscas. Outras vítimas estão sendo levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mar Grande e também para ao Hospital Geral de Itaparica.

Em nota, o presidente Michel Temer lamentou as tragédias no Pará e na Bahia: “A Presidência da República lamenta profundamente a perda trágica de dezenas de vidas em acidentes com embarcações no Pará e na Bahia. O presidente Michel Temer manifesta, neste momento de dor, sua solidariedade às famílias das vítimas e coloca a estrutura do governo federal para ajudar nas buscas e no apoio aos sobreviventes.

As providências para apurar as causas dos acidentes e punir os responsáveis estão sendo tomadas, em todas as três esferas de governo.”, diz a nota.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou, por meio de nota em sua página ofical no Facebook, lamentar profundamente o acidente, manifestando sua solidariedade aos familiares das vítimas.

“Todas as forças do Governo do Estado estão mobilizadas para dar assistência e prestar socorro às vítimas. Estou acompanhando pessoalmente esta difícil operação desde cedo e todas as providências foram tomadas imediatamente, com o reforço dos nossos efetivos nas áreas da segurança e da saúde pública. Deus está conosco neste momento difícil e confiamos no empenho das equipes de resgate”, registrou o governador.

Por causa do acidente, a prefeitura de Salvador cancelou a coletiva para lançamento do Réveillon de Salvador, que estava marcada para esta quinta-feira. Uma nova data será anunciada em breve, segundo a assessoria.

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM-BA), também se manifestou nas redes sociais, ressaltando que “uma equipe de psicólogos e assistentes da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza está no local para prestar atendimento social e psicológico”.

“Neste momento de profunda dor, presto minha solidariedade às vítimas e familiares do acidente em Mar Grande. Todos os órgãos da Prefeitura estão envolvidos para ajudar nessa hora difícil”, disse. “Vamos todos fazer uma corrente de fé”, completou ACM Neto.

