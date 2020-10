Nova empresa deve ser contratada para gerir o Hospital Regional de Itaituba, diz Sespa

Em pronunciamento divulgado nesta quinta-feira (15), a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará – SESPA, afirmou que está arquitetando um novo edital para a contratação indefinitiva da organização que irá gerir o Hospital Regional do Tapajós – HRT em Itaituba, devendo ser lançado em até 30 dias.

Segundo informações do órgão, devido ao fechamento do hospital de campanha nos municípios de Santarém e Altamira, o HRT virou referência no tratamento de pessoas positivadas ao novo Coronavírus sendo necessário a prorrogação do funcionamento da unidade como hospital de campanha por mais 30 dias.

Hospital Regional do Tapajós – HRT. Foto: reprodução

“O edital deve ser lançado no prazo de 30 dias para a contratação da organização que irá gerir a unidade levando todo o atendimento necessário para a população da região do Tapajós”, consta pronunciamento da Sespa.

Manifestação contra o fechamento do HRT

Foi realizado na última terça-feira (13), uma manifestação que reuniu dezenas de populares e entidades, a saber, Sindicato dos Trabalhadores em Educação – Sintepp e Associação dos Filhos de Itaituba, contra o fechamento do Hospital Regional do Tapajós – HRT, bem como para cobrar salários atrasados.

Reivindicações foram levantadas após o anúncio do possível fechamento da unidade, em razão do fim do contrato entre o Instituto Panamericano de Gestão – IPG, empresa que administra o HRT, e o governo do Pará, datado para o dia 14 de outubro, esta quarta.

Veja o pronunciamento:

