Nova fase da Operação Lava Jato investiga contratos da construção de Belo Monte.

Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na 49ª fase da Lava Jato

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (9), a 49ª fase da Operação Lava Jato no Paraná e em São Paulo. Nove mandados de busca e apreensão são cumpridos em Curitiba; em Guarujá, em Jundiaí e em São Paulo.

A nova fase foi batizada de Buona Fortuna.

De acordo com a PF, as investigações realizadas mostram “o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e políticos por parte de consórcio de empreiteiras diretamente interessado nos contratos de construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte”.

Os mandados judiciais cumpridos nesta manhã foram expedidos pelo Juízo Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba.

