Nova gestão do Tribunal de Justiça do Pará toma posse nesta sexta-feira

Leonardo de Noronha Tavares assume nesta sexta a presidência do TJE — Foto: TJE/Ascom

Leonardo Tavares vai comandar o Judiciário pelos próximos doiss anos. Vice-presidência do TJE será da desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

O desembargador Leonardo de Noronha Tavares assume nesta sexta-feira (1º) a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE/PA). Ele vai substituir Ricardo Ferreira Nunes e comandará o órgão pelos próximos dois anos. A solenidade acontece a partir das 17h30 no plenário do Judiciário, na Avenida Almirante Barroso.

A vice-presidência do Tribunal de Justiça será da desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Já as corregedorias das comarcas da Região Metropolitana de Belém e do interior serão ocupadas, respectivamente, pelas desembargadoras Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Diracy Nunes Alves.

Para o Conselho da Magistratura, serão empossados os desembargadores Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Mairton Marques Carneiro, José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior e Rosi Maria Gomes de Farias. O Conselho é composto por quatro membros natos: presidente, vice-presidente e corregedores, mais os quatro magistrados eleitos diretamente pelo Pleno.

Por G1 Pará — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...