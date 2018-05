Nova mamãe! Com gravidez de risco, Sabrina Sato espera 1º filho de Duda Nagle

Aos 37 anos, a apresentadora da Record está internada para preservar sua saúde na gestação e não apenas por conta de uma lesão no joelho, conforme foi indicado pelo colunista Leo Dias, do programa ‘Fofocalizando’ desta segunda-feira (30). Noiva do ator Duda Nagle, a artista já está ganhando os parabéns em suas redes sociais. ‘Que venha com muita saúde, trazendo alegrias’, escreveu uma fã.

Sabrina Sato está grávida! Após Isis Valverde anunciar sua gravidez nas redes sociais, foi a vez da apresentadora da Record, de 37 anos completados em fevereiro deste ano, ter sua gravidez indicada nesta segunda-feira (30). De acordo com Leo Dias, do “Fofocalizando”, a noiva de Duda Nagle – com quem tem planos de subir ao altar ainda este ano – está com sete semanas de gestação e sua internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi por conta da vinda do herdeiro, definida pelo colunista como “de risco” e não somente por uma torção no joelho. Procurada pelo Purepeople, a assessoria da apresentadora afirmou não saber da novidade ainda.

GRAVAÇÕES NÃO TEM PREVISÃO DE RETORNO

Comandante do “Programa da Sabrina”, a “japa” ainda não retomou suas gravações e os novos programas foram suspensos, sem previsão de retorno. Nas redes sociais, mesmo sem ter oficializado a gravidez, a paulista de Penápolis recebeu uma série de votos de felicidade dos seguidores. “Que venha com muita saúde, trazendo alegrias. Parabéns!”, escreveu uma. “A grávida mais linda”, elogiou outra. “Tem japinha chegando na área! Que lindeza”, comentou uma terceira. Amiga íntima de Sabrina, Ticiane Pinheiro entregou que havia sido informada da novidade anteriormente. “Já sabia”, escreveu a mãe de Rafa Justus. Ao UOL, Kika Sato, mãe da apresentadora, confirmou que a gravidez precisará de cuidados especiais. “A gente está muito feliz pela notícia da gravidez da Sabrina. É uma gravidez de risco, mas estou rezando para que o bebê venha com muita saúde, e que dê tudo certo. E vai dar certo”, vibrou.

‘NÃO DEVE EXISTIR COMPETIÇÃO’, AFIRMOU SOBRE RELAÇÃO ENTRE MULHERES

Em entrevista ao Purepeople, Sabrina se afirmou feminista e opinou sobre a relação entre as mulheres, citando um exemplo vivido por ela no Carnaval 2018 à frente da Vila Isabel. “Um monte de gente veio falar para mim: ‘Ah, mas você chamou outra menina para desfilar com você, do seu lado na Vila Isabel’… Muita gente veio falar comigo isso”, relembrou a artista, ratificando sua decisão: “Eu convidei sim a Dandara para sair do meu lado na Vila Isabel e eu acho que juntas temos mais poder sim. Porque a mulher que tem a consciência do poder dela, ela não sente inveja. Entendeu? Eu acho que não deve existir competição neste meio e nem fora dele. Se podemos fazer mais barulho juntas, brilhamos mais juntas. Precisamos nos admirar mais e não ao contrário”.

(Por Marilise Gomes)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...