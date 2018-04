Nova teoria aponta fim do mundo no dia 23 de abril

O autor da teoria diz que um “planeta” estaria em rota de colisão com o nosso mundo

(Foto Reprodução ) -De tempos em tempos surge uma previsão maluca de fim do mundo, afinal, teorias da conspiração sempre fazem sucesso e geram assunto. Eis que vem aí mais uma: o escritor e “profeta” norte-americano David Meade, autor do livro “Planet X — The 2017 Arrival”, previu várias vezes a colisão da Terra com um tal Planeta X e agora o apocalipse — já reagendado do dia 23 de setembro para 15 de outubro do ano passado — está marcado para 23 de abril.

A história é parecida com os casos anteriores. Desta vez, ao invés de códigos numéricos secretos, Meade evoca uma obscura passagem bíblica sobre uma mulher chorando ou um alinhamento de astros ligado ao livro de Revelações da Bíblia, algo que poderia iniciar uma série de desastres na Terra. Na verdade ninguém dá muita bola para os detalhes da trama, já que ela também vai ganhando mais drama conforme vai sendo repassada.

O causador da destruição é, novamente, o Planeta X, às vezes mencionado como Nibiru, coisa que a NASA e ninguém nunca viu na vida. Ele simplesmente estaria em rota de colisão com o nosso mundo, com possibilidade de choque ou passagem muito próxima, o que causaria nossa aniquilação. O mais curioso é que o autor fala sobre isso enquanto promove vendas de seu livro. Afinal, já que vai tudo para a cucuia, por que não deixar de existir com o bolso cheio de dinheiro, não?

A Fox News, que gosta de alimentar notícias sensacionalistas, deu até destaque para Meade e sua incrível descoberta. Aguardemos então por mais essa devastação global — claro que não torcemos que aconteça, mas por enquanto ninguém notou nada de estranho no céu.

Por: Tecmundo

