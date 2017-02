Novamente ‘econômico’, Corinthians bate Osasco Audax com gol de Kazim

Por LANCE! Bruno Cassucci – Osasco Audax 0x1 Corinthians Foto Ale Cabral/AGIF – O Corinthians começa 2017 de forma econômica. Dos oito jogos disputados no ano, cinco foram vencidos pelo placar mínimo. Três vezes no Paulistão. Foi assim de novo neste sábado, diante do Osasco Audax, fora de casa, quando o Timão ganhou por 1 a 0. O gol foi de Kazim, que por sua vez não economizou na força do chute e tampouco na vibração com a Fiel torcida, que foi maioria no estádio Estádio José Liberatti.

As vitórias magras podem não encher os olhos, contudo não valem menos. Com o triunfo sobre o seu algoz no último Estadual o Corinthians assumiu a liderança do Grupo A, deixando o Audax na lanterna da chave D.

Quem não assistiu ao jogo em Osasco e buscar estatísticas sobre a partida pode se impressionar. A equipe de Fabio Carille não economizou apenas nos gols. O Alvinegro teve somente 35% de posse de bola e trocou menos da metade dos passes que o adversário. E mesmo assim poderia até ter vencido por mais se o jovem Léo Jabá tivesse tido melhor pontaria. Em seu primeiro jogo como titular na temporada, o jovem perdeu três oportunidades claras de gol, uma no primeiro tempo e duas na etapa final.

Mesmo com alguns titulares poupados, casos de Fellipe Bastos, Marlone e Jô, o Corinthians fez boa partida sob o aspecto tático. O problema estava na criação das jogadas, com Rodriguinho encaixotado e o Audax não dando espaços. O Timão se defendia de forma muito compacta e conseguia pressionar o Audax de forma eficiente quando o time da casa trocava passes no campo de defesa. Foi assim que Camacho (que teve boa atuação) forçou Felipe Rodrigues a entregar a bola de bandeja para Kazim, que soltou uma bomba e marcou o gol da vitória.

O inglês naturalizado turco saiu de campo no segundo tempo aplaudido e entrou forte na briga para ser titular no clássico contra o Palmeiras.

O Dérbi, aliás, já foi lembrado por parte da torcida corintiana, que gritou “é quarta-feira” em referência ao jogo na Arena. Contra o rival alviverde, economia não é problema. Novo 1 a 0 será celebrado como goleada.

FICHA TÉCNICA

OSASCO AUDAX 0 X 1 CORINTHIANS

Local: Estádio José Liberatti, Osasco (SP)

Data-Hora: 18/2/2017 – 17h (horário de Brasília)

Árbitro: José Claudio Rocha Filho

Auxiliares: Rogério Pablos Zanardo e Marco Antonio de Andrade Motta Junior

Público/renda: 6.630 pagantes/R$ 191.460,00

Cartões amarelos: André Castro e Rafael Oliveira (AUD), Guilherme Arana (COR)

Cartões vermelhos: –

Gols: Kazim (29’/1ºT) (0-1)

OSASCO AUDAX: Felipe Alves; Felipe Rodrigues (Gustavo Marmentini, no intervalo), André Castro e Betinho; Marquinho (Rafael Oliveira, aos 18’/2ºT), Pedro Carmona, Léo Artur e Danielzinho; Gabriel Leite, Hugo (Rafinha, no intervalo) e Ytalo. Técnico: Fernando Diniz.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho (Fellipe Bastos, aos 22’/2ºT), Romero, Rodriguinho e Léo Jabá (Marlone, aos 17’/2ºT); Kazim (Maycon, aos 7’/2ºT). Técnico: Fabio Carille.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...