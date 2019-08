Novas regras da CNH entram em vigor no próximo mês; Veja todas as mudanças

As mudanças acometem as aulas de simulador, que passam a ser facultativas e as aulas práticas, que por sua vez, diminuem a carga horária.

Recentemente, o Contran, Conselho Nacional de Trânsito anunciou algumas mudanças no processo de obtenção da CNH. Dentre as alterações estão a redução de aulas práticas da categoria A e B, como também o fim da obrigatoriedade das aulas de simulador.

A alteração veio à tona duas semanas após a entrega do projeto de lei que propunha alterações na Carteira Nacional de Habilitação, pelo presidente Jair Bolsonaro.

Até então, eram necessárias 25 horas, sendo cinco feitas em período noturno, no processo de obtenção da carteira de motorista, na categoria B (automóveis de até 8 lugares). Com a mudança, as aulas noturnas serão de apenas uma hora/aula.

Já para a categoria A (motocicletas, motonetas e triciclos), as aulas práticas continuam com uma carga horária de 20 horas/aula. A mudança também se deu no período noturno, que por sua vez, acometerá apenas uma hora, ao contrário das quatro que eram necessárias anteriormente.

Com as mudanças, o governo prevê uma redução de 15% no processo de aquisição da CNH. A resolução entrará em vigor no dia 15 de setembro.

Simulador

“Ninguém conseguiu demonstrar que isso tem importância para formação do condutor. Nos países ao redor do mundo, com excelentes níveis de segurança no trânsito, não há essa obrigatoriedade”, disse o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em reunião com o Contran.

Desse modo, o simulador tornou-se facultativo. Assim, quem optar por fazer esse treinamento, terá um limite de 5 horas/aula, desde que o Centro de Formação de Condutores que o aluno está cadastrado possua o equipamento. Essa preparação deve ser feita antes das aulas práticas em vias públicas.

Ciclomotores

Além das mudanças mencionadas na categoria A e B, o órgão decidiu suspender durante um ano, a necessidade de aulas teóricas e práticas para a emissão do ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor). Esse documento permite ao cidadão a condução de ciclomotores com até 50 cilindradas.

Assim, será necessário realizar apenas as provas teóricas e práticas. Após esse período, as aulas passarão a ser apenas cinco, contrariando a antiga exigência de 20 horas. Além disso, as provas poderão ser feitas em ciclomotores particulares.

Essa é uma questão preocupante em algumas regiões, já que o número de acidentes e mortes envolvendo ciclomotores cresceram de forma intensa no Norte e no Nordeste, locais onde são bastante populares.

Segurança

O presidente do sindicato das Autoescolas do Estado de São Paulo (SindAutoescola.SP), Magnelson Carlos de Souza, discorda da medida. Ele acredita que as alterações têm caráter político e precisam ser pensadas por um viés técnico, de modo que preze pela responsabilidade e segurança do país.

Magnelson defende que o simular é positivo na aprendizagem quando bem administrado, isto é, se o aparelho for moderno, atual e estiver em bom estado de funcionamento. Além disso, argumenta que o instrutor deve ser capacitado de maneira mais adequada possível.

No que se refere à economia que o setor passará, o presidente ressalta que isso acontecerá em função da redução da quantidade de aulas, e não em função do ponto facultativo referente ao simulador.

A redução de aulas pode ter um efeito negativo, já que a aula noturna “leva o cidadão a ter uma experiência em condição adversa” segundo Souza.

Como as auto-escola ficam?

Um dos fatores a serem ajustados é a questão das auto-escolas e sua possível redução de demanda de alunos, já que muito provavelmente, as pessoas esperarão a resolução entrar em vigor para pagarem um preço menor no processo da CNH.

A projeção é bastante negativa, haja vista que a categoria já vem enfrentando uma defasagem de público de aproximadamente 40% nos últimos dois anos.

Bolsonaro confirma mudanças na pontuação e validade da CNH

O presidente Jair Bolsonaro confirmou que haverá mudanças na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O objetivo é tornar o documento menos burocrático e aumentar a rapidez na punição de infratores. O processo de alterações será feito por um projeto de lei.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, também falou sobre o assunto. Ele destacou principalmente o aumento de 20 para 40 pontos para suspensão do documento. “Se você observar o que está acontecendo, os órgãos de trânsito não estão tendo capacidade de processar e fazer a suspensão quando se atinge os 20 pontos”.

Outra mudança que deve ser inclusa é o tempo de validade da carteira. O valor vai pular de cinco para dez anos. De acordo com o informações do porta-voz do governo, Rêgo Barros, essa alteração não vai deixar infratores impunes.

“O ministro também destacou que o aumento do número de pontos não significa leniência, ao contrário. As infrações graves serão mais duramente punidas pelo sistema”.

Logo nos primeiros dias de 2019, o governo alterou uma resolução do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Essa resolução obrigava os motoristas a fazerem curso teórico e uma avaliação para renovarem a CNH. Foi mantido apenas a realização de exame médico para comprovar aptidão para dirigir.

Por:Rafael Miranda/ editalconcursosbrasil.com.br

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...