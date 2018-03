Novas regras para renovação da CNH serão definidas no próximo dia 20

(Foto Reprodução) – Uma reunião no próximo dia 20 vai definir as novas regras de renovação para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil. Participam do encontro representantes de diversos órgãos responsáveis pela fiscalização de trânsito nos estados brasileiros, que vão discutir a nova Resolução do Contran, de número 726/18, que prevê obrigatoriedade de curso teórico para quem for renovar a carteira de motorista, além dos exames médicos que já eram cobrados anteriormente.

Os órgãos pretendem levantar as dificuldades que a resolução poderá gerar para os motoristas. A resolução publicada no último dia 8 de março no Diário Oficial da União (DOU) deverá entrar em vigor daqui a 90 dias.

A Resolução diz ainda que, para esse curso, deve ser levado em consideração o estilo de vida dos condutores, suas características individuais, incluindo a experiência, atitudes, aptidões, motivações, decisões e comportamentos.

Por meio de nota, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran-Pa) informou que dada a quantidade e complexidade das alterações, as avaliações de impacto e estudos sobre a implementação da mesma ainda estão sendo realizados. O Detran detalhou, também, que técnicos do órgão já possuem agenda para tratar do assunto junto ao presidente do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), na próxima terça-feira (20), e que quanto aos possíveis prejuízos, que podem ou não ocorrer, somente poderá se pronunciar após as avaliações técnicas.

Por ORM

